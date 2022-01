“Personale positivo o in quarantena”, dirigenti preoccupati per il rientro a scuola

“In questo stesso esatto momento, oggi, posso dire che stiamo facendo tutto il possibile per garantire la normale apertura di tutti i servizi scolastici sul territorio lunedì, ma tutto evolve di ora in ora”. Sta tutta in questa dichiarazione dell’assessora Giulia Profeti l’incertezza con la quale i comuni, San Miniato compreso, lavorano in vista dell’avvio della scuola dopo la pausa natalizia, che sta coincidendo in tutto e per tutto con l’ondata delle positività Covid fra studenti, personale scolastico e addetti ai trasporti.

La dichiarazione è stata fatta in occasione della presentazione del bilancio (questo), nel quale, tra l’altro, figurano anche numerosi finanziamenti che il Comune è riuscito ad ottenere: dei 12milioni promessi da finanziamenti speciali, ben 3,1 andranno ad esempio alla nuova scuola di Ponte a Elsa, mentre alla primaria “Da Vinci” toccheranno altri 3 milioni. Incerta però è la situazione contingente proprio di questi giorni.

“Al momento siamo a circa 384 positivi nel nostro comune e questo inevitabilmente intacca le nostre forze anche sulla ‘macchina’ della scuola – spiegano l’assessora all’istruzione e il sindaco Simone Giglioli –. Siamo in costante contatto con i dirigenti scolastici, che in queste ore ci testimoniano numerose difficoltà a reperire personale. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili per gestire una situazione che è complessa, in accordo e strettissima collaborazione con i presidi dei due istituti comprensivi del territorio, Andrea Fubini (del Sacchetti) e Graziella Costanzo ( del Buonarroti).

Vi sono numerosi docenti e collaboratori positivi o in quarantena, con situazioni che spesso vedono supplenti di supplenti altrettanto positivi. Al momento, posso dire che le aperture procedono e procederanno con regolarità: questa mattina 7 gennaio sono riaperti gli asili nido e per la situazione che registriamo al momento crediamo di poter garantire apertura di tutti i plessi e tutte le classi lunedì mattina, senza attivazioni di Didattica a Distanza per intere classi o istituti. Resta però l’incertezza di una situazione che vediamo modificarsi di ora in ora, con una regione, la nostra, che potrebbe persino entrare in zona gialla proprio la prossima settimana”.

C’è poi il nodo trasporti. “Anche in quel caso ci sono difficoltà, ma non tali da impedire il servizio, al momento – assicura l’assessora –. Ovviamente, come per la scuola, per usufruire del servizio di trasporto sarà necessario il green pass rafforzato per tutti i ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Autisti e operatori effettueranno controlli a campione su tutte le corse”.

Poi l’appello: “Chiediamo ai genitori la massima collaborazione nell’organizzazione di una situazione non semplice, che anche per le istituzioni cittadine e scolastiche è in continua evoluzione ma, grazie al vostro sostegno, siamo certi che riusciremo a gestirla”.