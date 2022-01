San Miniato, il piano delle assunzioni è avviato: “Un dirigente sta già operando”

“Non ci sarà un aumento di posti di lavoro ma il piano delle assunzioni prevede il reintegro di quanti vanno in pensione. E questo è un bel passo avanti visto che prima, per ogni 5 pensionati si assumeva una persona. Già questo, quindi, è un risultato”. Lo sottolinea, a margine delle presentazione del bilancio di previsione 2022 (qui), il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

“Il 30 – ha detto il sindaco – ha preso servizio il dirigente del settore Servizi alla persona e sta già operando. E’ un settore importante, specie in questo periodo, che non potevamo lasciare scoperto”. Gli altri settori nei quali si concentreranno in particolare i nuovi ingressi sono, anticipa il sindaco, lavori pubblici, cultura, polizia municipale, asilo nido, segreteria generale.

Per reintegrare le figure che resteranno vacanti saranno oltre 10 le assunzioni: sono già aperti i bandi per 2 educatori e 5 istruttori amministrativi e altri ne arriveranno in questo 2022.