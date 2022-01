Santa Maria a Monte, due medici in arrivo

Santa Maria a Monte, arrivano due nuovi medici dopo due pensionamenti.

Nel rispetto delle norme nazionali e regionali sono stati pubblicati 2 posti di ruolo per reperire 2 medici a S.Maria a Monte, già dalla primavera nell’anno 2021 con ambulatorio a S.Maria a Monte, su richiesta dell’amministrazione comunale e grazie alla disponibilità della Asl Toscana Nord ovest.

Più volte il bando è stato pubblicato ma senza esito e questi 2 posti sono stati assegnati solo nel mese di dicembre. I due nuovi medici prenderanno servizio a Santa Maria a Monte nei tempi previsti dalle norme vigenti (nei prossimi mesi). Fin da adesso è possibile cambiare il medico e prenderne uno tra quelli che attualmente sono in servizio e che hanno disponibilità.

Il cambio del medico può essere fatto presso il distretto di S.Maria a Monte o in modalità online.

Da domani (10 gennaio) e fino a venerdì (14 gennaio) sarà potenziato il servizio cambio medico al presidio distrettuale di Santa Maria a Monte. Lo sportello distrettuale sarà aperto con orario: 7,30 – 12. I cittadini in alternativa è possibile effettuare il cambio del medico in modalità on line, tramite il portale Open Toscana che permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria attivata con il relativo pin, oppure il sistema di identità digitale spid; tramite la App Smart Sst di Regione Toscana per smartphone e tablet. Scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet (per Android può essere scaricata dal PlayStore mentre per IPhone è disponibile su Apple Store) utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria attivata con il relativo pin; presso i Totem PuntoSI presenti nelle aziende sanitarie. Per l’accesso occorre utilizzare la tessera sanitaria attivata con il relativo pin andando a cercare nel menu proposto a video il pulsante Scelta medico, oppure inviando la propria richiesta alla email sportellivaldera@uslnordovest.toscana.it;