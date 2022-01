Cambio medico, distretto Santa Maria Monte aperto tutte le mattine

A partire da oggi, lunedì 10 gennaio e fino a venerdì prossimo 14 gennaio, i servizi amministrativi ad accesso diretto del distretto Asl di Santa Maria Monte saranno aperti tutte le mattine dalle 7,30 alle 12 per favorire l’attività di cambio medico di medicina generale.

Il cambio può essere effettuato anche direttamente dai cittadini tramite il portale Open Toscana, che permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria attivata con il relativo Pin oppure il sistema di identità digitale Spid.

Tramite la App Smart SST di Regione Toscana per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet (per Android può essere scaricata dal PlayStore mentre per IPhone è disponibile su Apple Store) utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria attivata con il relativo Pin;

Ai Totem PuntoSI presenti nelle aziende sanitarie (per l’accesso occorre utilizzare la tessera sanitaria attivata con il relativo Pin andando a cercare nel menu proposto a video il pulsante “Scelta medico) o inviando la propria richiesta alla email sportellivaldera@uslnordovest.toscana.it.

Gli altri sportelli situati nei presidi distrettuali della Valdera (Pontedera, Ponsacco, Bientina, La Rosa Terricciola) sono aperti, ad accesso diretto, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12.