Sono ripresi questa mattina (10 gennaio) a Fucecchio gli interventi di manutenzione del verde e in particolare la potatura delle piante su alcune delle principali arterie di comunicazione interne al centro abitato.

Oggi e domani i lavori interesseranno via Marco Polo, la strada che congiunge piazza della Ferruzza con via Mattei (zona La Banana).

A partire da mercoledì (12 gennaio) invece, riprenderanno gli interventi di potatura dei grossi platani lungo via Samminiatese a Fucecchio. Il tratto interessato dall’intervento è sempre quello compreso tra l’intersezione con viale Fratelli Rosselli – viale Gramsci e il ponte sull’Arno. Qui la strada verrà chiusa al transito tutti i giorni lavorativi in orario 8,30-17,30 dal 12 al 21 gennaio per completare l’intervento già iniziato a dicembre.

“Quello della potatura delle piante – spiega il sindaco Alessio Spinelli – è un impegno davvero sostanzioso per l’amministrazione comunale, sia in termini di lavoro che da un punto di vista economico. Sappiamo che sono tantissime le strade lungo le quali sono necessari gli interventi e seguendo una pianificazione stiamo cercando di realizzarli tutti nei tempi più brevi possibili. Siamo consapevoli che l’ideale sarebbe poter fare tutto e subito ma questo non sempre è possibile, vista l’ingente mole di lavoro. Il nostro sforzo per sistemare tutte le situazioni che necessitano di manutenzione, partendo sempre da quelle che potrebbero causare pericolo per l’incolumità pubblica, è totale. Stiamo monitorando attentamente il territorio per avere sempre in tempo reale una precisa mappatura della situazione ma siamo anche aperti alle segnalazioni dei cittadini che sono anche loro un occhio attento sul territorio. Per questo invito tutti coloro che vedessero situazioni di pericolo o di mancata manutenzione a segnalarle utilizzando i canali messi a disposizione dal Comune, che sono il numero di telefono 0571.268268 e l’e-mail segnalazioni@comune.fucecchio.fi.it”.