Scuole Sicure, telecamere in arrivo a Ponte a Egola

Sguardi elettronici in arrivo nella zona delle scuole medie a Ponte a Egola di San Miniato. Grazie ad una nuova tranche dei finanziamenti ministeriali per il progetto “Scuole Sicure”, entro l’estate la polizia municipale installerà 6 nuove telecamere nella zona adiacente alle scuole medie e alla palestra della frazione.

Di fatto il secondo capitolo dello sviluppo di tale rete sul fronte del monitoraggio intorno alle scuole del comune, con un investimento di circa 13mila euro. Nell’estate del 2021, infatti, già l’Itc Cattaneo e il Marconi alla Scala erano stati dotati di occhi elettronici (2 per istituto) per gli opportuni controlli.

“Le scuole sono da sempre considerate ‘zone sensibili’ per molteplici ragioni – dice il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –. Proprio per questo, questi nuovi fondi andranno a completare la copertura dei principali edifici scolastici”.

Il prossimo passo sarà quindi coprire alcune aree afferenti alle scuole medie. “Abbiamo identificato come luogo idoneo quello delle scuole medie inferiori di Ponte a Egola – spiega il comandate della Municipale Dario Pancanti –. Area che entro l’estate potrà essere coperta da 6 nuove telecamere, che con la ristrutturazione fatta negli anni scorsi della parte hardware e software della centrale, potranno essere messe in rete con le altre in tempi brevi”.

La scelta del luogo non è, ovviamente, casuale. Proprio a Ponte a Egola, nell’area della palestra in uso alle scuole medie della frazione e non solo, si erano verificati negli anni scorsi fenomeni di vandalismo e irruzioni notturne. Il servizio è utile sia per reprimere crimini (come i borseggi) sia per condurre indagini su possibili malviventi in azione o in fuga, ma anche per prevenire eventuali reati futuri. Inoltre le strade sono monitorate statisticamente e permettono un’analisi continua dei flussi di auto nelle diverse zone del comune. Nel caso delle scuole, poi, gli occhi elettronici possono essere utilissimi nella lotta allo spaccio e nella promozione della sicurezza in luoghi in cui in cui si raggruppano ogni giorni tante ragazze e ragazzi.

Un ‘parco macchine’, quello a disposizione della Municipale del comune, che già adesso è forte di ben 56 telecamere di videosorveglianza tradizionali, alle quali si aggiungono 10 occhi elettronici di ultimissima generazioni, capaci di leggere le targhe delle auto che passano sotto il loro raggio di visione e passarle automaticamente al vaglio degli archivi a disposizione delle forze dell’ordine.