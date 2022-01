Montopoli Domani, Geri: “Ben 19 interessati. Bel colpo per la ripartenza del paese”

“Bel colpo per la ripartenza del paese di Montopoli Valdarno“. Così Gianfranco Geri commenta l’esito del bando Montopoli Domani per il contributo a fondo perduto alle attività. Un “suggerimento” questo, che Geri aveva lanciato in una lettera aperta all’Amministrazione (questa).

Assegnati, racconta Geri “5 contributi di 6mila euro ciascuno, 3 di 3mila ciascuno, uno per il resto del bando di 4363 euro. Ci sono state anche altre 2 domande che hanno ricevuto 0 euro per fondo esaurito e altre 8 domande escluse, comunque significative di interesse per il nostro paese. Per un totale di ben 19 interessati”.

Per Geri, quindi, “con questo il Comune si è dimostrato seriamente interessato allo sviluppo del paese. Se ci si mette anche il bando per le attività culturali, allora è davvero un bel colpo”.