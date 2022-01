Rifiuti, le regole di Geofor per chi è in isolamento covid

Le persone soggette a isolamento covid devono conferire tutti i loro rifiuti in modo non differenziato e messi in 2 sacchi ben chiusi, per poi conferirli il giorno dell’indifferenziato (o portati al relativo contenitore).

Lo chiarisce Geofor a seguito dell’ordinanza regionale uscita ieri 11 gennaio (qui). A breve, sul sito internet www.geofor.it sarà pubblicato il modulo per l’iscrizione al servizio alle sole utenze che necessitassero del servizio personalizzato.

