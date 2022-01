Covid, a Castelfranco nuove modalità di conferimento rifiuti per gli utenti positivi

A partire dal 12 gennaio e fino all’11 aprile gli utenti positivi al tampone del virus covid-19 o coloro che si trovano nel conseguente isolamento, dovranno gettare i rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni nei contenitori del rifiuto indifferenziato.

Le persone che siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l’assenza di rete parentale, amicale, o sociale di supporto, potranno richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti, come indicato nell’Ordinanza n. 3 dell’11 gennaio 2022 della Regione Toscana.

Come fare

Preparare il rifiuto dentro a due sacchi ben sigillati (vanno bene i comuni sacchi neri o simili, chiusi col nastro adesivo o con un laccio bene stretto). Si consiglia di utilizzare i guanti sia per il confezionamento che per il conferimento del sacco all’esterno e di non riempire troppo i sacchi per evitarne la rottura.

Dove c’è il servizio “porta a porta”, come a Castelfranco, il rifiuto deve essere esposto il giorno di ritiro dell’indifferenziato, vale a dire il giovedì.

Ritiro a domicilio

In caso di comprovata impossibilità a provvedere al conferimento dei rifiuti è necessario iscriversi al servizio utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.geofor.it oppure contattando i seguenti recapiti: 800-959095 (da rete fissa) o 0587261880 (da cellulare).

Tutti i cittadini positivi dovranno attenersi alle nuove modalità di smaltimento dei rifiuti.