Fucecchio, la pista di pattinaggio resta in piazza Montanelli

La pista del ghiaccio resterà in piazza Montanelli a Fucecchio fino al 20 di gennaio: ritenuti ampiamente positivi dall’amministrazione comunale i riscontri ottenuti dell’attrazione nel periodo natalizio.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio non se ne va con il termine del periodo del Natale ormai alle spalle, ma resterà nella piazza centrale della città allo scopo di continuare a fare quello che ha fatto bene sino ad ora: allietare grandi e bambini ed al contempo richiamare visitatori nel centro commerciale naturale per continuare ad incrementare il progetto Fucecchio Magic Christmas lanciato dall’amministrazione comunale.

Un progetto condiviso con la collaborazione di alcune associazioni del territorio per rilanciare il centro cittadino. La permanenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio, in effetti, dal giorno della sua aperta apertura avvenuta il 27 di novembre, ha favorito la ripresa delle frequentazioni in piazza Montanelli da parte dei cittadini e delle famiglie durante il periodo delle feste. La piazza centrale della città è tornata a vivere con i giovani, i ragazzi, i bambini e le famiglie come non si vedeva da tempo, già anche prima del periodo Covid e la pista sul ghiaccio di sicuro ha rappresentato l’effetto trainante anche dei visitatori verso il centro commerciale naturale.

Ed è stato proprio sulla base di queste valutazioni che la giunta municipale guidata dal sindaco Alessio Spinelli proprio ieri (12 gennaio) ha deciso di prorogare la presenza dell’attrazione in piazza Montanelli.