Lavori di pulizia, chiude lo svincolo FiPiLi a San Miniato

Qualche disagio in vista sulla Fi Pi Li per lavori che si svolgeranno a San Miniato e Stagno.

Per lavori di pulizia delle pertinenze, la direzione viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha, infatti, previsto la chiusura della rampa di uscita, in direzione Firenze, dello svincolo di San Miniato, dalle 9 alle 15 di domani (14 gennaio).

Sulla stessa arteria stradale, per lavori di risanamento e di regimazione delle acque della piattaforma autostradale del viadotto Stagno, è stata stabilita la chiusura delle corsie di marcia e di sorpasso da effettuare in successione e alternativamente in entrambe i sensi di marcia nei pressi del chilometro 76+400 del ramo di Livorno e più precisamente nel tratto in corrispondenza delle campate n. 22 e n. 23 del viadotto Stagno. I lavori saranno eseguiti dal lunedì al sabato, dal 18 gennaio al 28 febbraio, in orario 8-18.