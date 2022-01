Castelfranco, Franco Di Corcia jr il nuovo esperto di teatro al comprensivo Da Vinci

All’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto è Franco Di Corcia jr del Teatro di Bo’ il nuovo esperto della Teatralità del progetto scolastico ‘Fare Teatro’.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 12 classi tra la primaria Guerrazzi di Castelfranco di sotto e Pascoli di Orentano. L’ora di Teatro scatterà domani (17 gennaio) e proseguirà per tutto l’anno scolastico.

Il progetto Fare Teatro ha tra gli obiettivi: offrire alle alunne e agli alunni un’esperienza concreta che consenta di accrescere il senso di appartenenza al gruppo classe, proiettandoli a valori condivisi quali il riconoscimento della diversità, lo stare insieme, l’accoglienza, il rispetto del sé e dell’altro, la multiculturalità; sensibilizzare sull’importanza delle esperienze artistiche per

formare nelle giovani generazioni il gusto dell’arte; promuovere la scoperta e lo sviluppo della personalità artistica di ciascuna alunna / alunno, la padronanza dei propri mezzi espressivi, quali il corpo/movimento e la voce/parola; potenziare il raggiungimento delle competenze di cittadinanza attiva e dare un concreto apporto alla trasversalità dell’Educazione civica; promuovere l’inclusione e arginare fenomeni di dispersione scolastica.

A guidare gli alunni in questo viaggio nel mondo del teatro sarà Franco jr – formatore, attore, fondatore dei Pensieri di Bo’ e Teatro di Bo’ – che da oltre 20 anni insegna nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pisa offrendo tutta la sua esperienza e passione.

“E’ questo – afferma Franco – un momento così particolare dove c’è bisogno di ri-portare nella Scuola quei momenti così diversi dalla didattica ufficiale che tanto serve per la crescita umana. Sono grato all’Ic per l’incarico ricevuto e ho trovato grande accoglienza tra gli insegnanti con cui abbiamo elaborato i calendari di lavoro. Il Teatro a Scuola è di primaria importanza. Soprattutto in questo particolare momento storico”.