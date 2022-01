Con Ogni tuo istante, Leoma da Fucecchio conquista Milano

Con il brano Ogni tuo istante, un giovane cantautore di Fucecchio sale sul gradino più alto del podio della tappa di Milano del contest Promuovi la tua musica il cui scopo è quello di promuovere i progetti artistici dei giovani emergenti.

La commissione artistica, al termine dell’esibizione, ha infatti decretato primo classificato tra 25 concorrenti Leonardo Magi, 28enne – in arte “Leoma” – con il brano da lui stesso scritto e arrangiato “Ogni tuo istante”. Un brano musicale che riesce a far presa tra i giovani e non solo, soprattutto per l’equilibrio tra il testo, l’arrangiamento e la ritmica e che sta ottenendo molte visualizzazioni e condivisioni sulle principali piattaforme streaming e nei social network.

Leonardo Magi, nato e cresciuto a Fucecchio, con la passione per la musica sbocciata fin da subito da quando si esibiva nelle feste di compleanno degli amici o nella contrada del Palio della sua città, ha frequentato proprio a Milano l’accademia musicale e da tempo si sta esibendo in diverse città Toscane.

Un musicista e cantate di discreta caratura molto bravo con la chitarra, in grado di esibirsi in brani e canzoni anche di natura e caratteristiche musicali diverse tra loro è il biglietto da vista di questo ragazzo fucecchiese cresciuto con la passione della musica che nei giorni scorsi è risultato primo classificato nella tappa milanese del “Promuovi la musica”, occasione che potrebbe rappresentare per il 28enne fucecchiese un buon viatico per i progetti musicali futuri. Il prossimo appuntamento del contest musicale sempre a Milano, è in programma sabato 5 marzo.