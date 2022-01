Lavori a San Miniato, mattinata senza acqua

Per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, giovedì 20 gennaio dalle 8,30 alle 13,30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune vie per consentire ai tecnici Acque di intervenire.

Resteranno senza acqua le vie Alfieri, Ariosto, Biagionato, Boccaccio, Porta, D’Antona, De Amicis, Fogazzaro, Foscolo, Belli, Goldoni, Machiavelli, Manzoni, Metastasio, Pascoli, Petrarca, Ruffilli, Sapri, Tasso, delle Pulci (limitatamente al civico 16), Aldo Moro (nel tratto tra i civici 122-214 e 103-203), Candiano (nel tratto tra i civici 2-68 e 1-21), Fratelli Bandiera (nel tratto tra i civici 3-23 e 2-16), Marconi (nel tratto tra i civici 1-33 e 24-60), Tosco Romagnola Est (nel tratto tra i civici 408-572 e 427-601) e nelle piazze della Pace, Pertini e XXV Aprile.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 21 gennaio, con le stesse modalità.