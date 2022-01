Lavori Acque, scuole chiuse a Montopoli Valdarno

Per il dirigente scolastico sarebbe stato impossibile garantire il normale servizio nei plessi interessati dall’interruzione idrica e così il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per mercoledì 19 gennaio, quando ci saranno lavori sulla rete idrica (questi).

Sarà sospesa, quindi, la didattica in presenza nei plessi di via San Sebastiano (scuola primaria di Montopoli, scuola primaria di Marti, scuola secondaria di primo grado) e di via Uliveta (scuola dell’infanzia).

I lavori sulla rete idrica inoltre comporteranno anche alcune modifiche al traffico cittadino. Attraverso un’ordinanza del comando della polizia municipale è stato istituito un divieto di transito giornaliero dalle 8 alle 19 da oggi 17 gennaio fino a sabato 22 gennaio, in via Uliveta, nel tratto di strada di fronte alla scuola d’infanzia e il senso unico alternato in via Costa al Bagno nel tratto compreso dall’intersezione con via dell’Inferno all’intersezione con via Uliveta, mediante impianto semaforico, dalle 8 alle 19.