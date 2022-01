Manutenzione straordinaria, Poste chiuse a Fucecchio

Qualche disagio è in arrivo per gli utenti delle Poste a Fucecchio, dove l’ufficio centrale del capoluogo dovrà stare chiuso per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria.

Lo hanno potuto constatare già questa mattina (18 gennaio) gli utenti che hanno trovato sbarrata la porta dell’ufficio in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, chiuso a partire da oggi e fino a sabato 22 gennaio compreso. In pratica il servizio riprenderà regolarmente, salvo imprevisti, lunedì prossimo.

Motivo della chiusura, sono alcuni lavori non più rinviabili al controsoffitto della struttura, che necessitava da tempo di una ristrutturazione più importante e che, a dire il vero, era stata oggetto di un’altra serie di lavori nel febbraio scorso, quando sempre per ristrutturazioni urgenti venne chiusa anche in quel caso per cinque giorni (qui). Oltre ai lavori di muratura, poi, dovrà seguire la procedura di sanificazione degli ambienti e il tutto porterà via, appunto, 5 giorni questa settimana.

La corrispondenza e tutti i servizi al pubblico saranno disponibili all’ufficio postale di Ponte a Cappiano, aperto mercoledì e venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e sabato dalle 8,20 alle 12,35.

L’ufficio postale più vicino fra quelli che effettuano l’apertura pomeridiana è quello di Santa Croce sull’Arno, in via Copernico 7, aperto da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato dalle 8,20 alle 12,35.