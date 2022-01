Il cantiere per la potatura dei platani a Fucecchio, terminato l’intervento in via Sanminiatese già riaperta al traffico, da domani mercoledì 19 gennaio si sposta in viale Gramsci. Per questo motivo saranno vietate la circolazione e la sosta nel tratto del viale compreso tra via Mazzini e via Fratelli Rosselli.

Il traffico diretto a San Miniato sarà deviato su via Mazzini, resta possibile comunque raggiungere in auto l’ufficio postale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Chiesa anche via Turati, ma non per i residenti, in traffico in uscita dalla zona delle “buche D’Andrea” dovrà passare per via Giovanni XXIII e attraversare piazza Moro.

La vecchia “via del ponte”, come si chiamava in origine il viale alberato che collega il centro di Fucecchio con San Miniato, un tempo, sul finire degli anni ’50 ed inizio anni ’60 la strada dello “struscio” si rifà un po’ il look per non diventare anche il prossimo autunno un tappeto di foglie morte. Verranno infatti potati tutti i platani presenti su ambo i lati a partire dall’incrocio con via Giovanni XXIII fino all’incrocio con viale Rosselli.

Un intervento che, come sostiene l’amministrazione comunale, fa parte di un più ambio progetto di manutenzione, sicurezza e cura del verde ed in particolare delle alberature come avvenuto nei giorni scorsi lungo via Sanminiatese fino al ponte sull’Arno e tuttora in atto in piazza della Libertà. Negli anni passati, sempre nella via del ponte alcuni alberi ritenuti malati da un apposito studio commissionato ad un agronomo vennero recisi e di essi sono rimaste visibili solo le ceppe.

Per quanto riguarda l’intervento in programma da domani 19 gennaio fino al giorno 28 gennaio sono state previste modifiche alla circolazione veicolare i cui disagi saranno ridotti al minimo per la presenza in loco di strade laterali per una viabilità alternativa e di un adeguata segnaletica di cantiere che indicherà indicazioni puntuali giorno per giorno ed i percorsi alternativi. Si tratta sostanzialmente di una potatura dei rami che sono cresciuti in maniera sregolata tanto da creare pericolo proprio alla circolazione veicolare in particolare durante le intemperie e nelle giornate di vento intenso come avvenuto di recente con un danneggiamento per i rami caduti di alcune vetture in sosta in piazza Moro.

La circolazione stradale, come anticipato, subirà delle modifiche solo nella fascia oraria dalle 8,30 alle 17,30. Il traffico in uscita dal centro di Fucecchio diretto a San Miniato e nella zona residenziale delle cosiddette “buche D’Andrea” verrà deviato su via Mazzini per poi riprendere il percorso ordinario da via Fratelli Rosselli.

Per chi deve recarsi in auto all’ufficio postale non vi saranno problemi: la circolazione fino a via Carlo Alberto Dalla Chiesa è consentita, lo stesso vale per in residenti nella stessa strada ed in quelle adiacenti.

