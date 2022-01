Di mattina è troppo freddo, cambiano gli orari della buca del Palio

Cambia l’orario per gli allenamenti in pista nella buca del Palio a Fucecchio. Sarà possibile utilizzarla sempre il sabato dalle 14. Le temperature rigide del periodo costringono il Cda della manifestazione più importante della città, in accordo con i Capitani delle dodici Contrade, a variare l’orario per l’utilizzo della pista per gli allenamenti di cavalli e fantini.

Al mattino infatti la pista risulta ghiacciata per cui è impossibile “lavorarla” con i trattori per renderla agibile e da qui la decisione dello spostamento di orario al primo pomeriggio quando la temperatura è più gradevole. La decisione di mettere la pista a disposizione per gli allenamenti era stata accolta con favore da tutti gli addetti ai lavori ed appassionati non solo fucecchiesi, ed infatti utilizzo è concesso anche ai fantini, allevatori e proprietari di cavalli non fucecchiesi.

Per l’utilizzo occorre contattare gli addetti alla pista del Cda Salvatore Lupinu ed Enrico Favilli.