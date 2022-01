Sicurezza, Fucecchio rinnova la segnaletica stradale

Hanno preso il via questa mattina 19 gennaio sul territorio comunale di Fucecchio i lavori di manutenzione stradale relativi al primo stralcio di rinnovamento della segnaletica orizzontale. L’intervento, in questa prima fase, interesserà gli incroci e gli attraversamenti pedonali, due delle principali criticità in termini di sicurezza stradale.

La ditta incaricata dall’amministrazione comunale ha iniziato con il ripasso delle linee con l’indicazione dello stop e con le cosiddette zebre, quella parte della carreggiata dedicata ai pedoni. In questi giorni saranno tante le strade e gli incroci interessati dai lavori su tutto il territorio. La fase successiva, quella che riguarderà le linee di margine stradale e gli stalli di sosta, verrà realizzata nei prossimi mesi, durante le stagioni più idonee.

“Nonostante non sia consuetudine effettuare questo tipo di lavori durante l’inverno – ha spiegato il sindaco Alessio Spinelli – abbiamo deciso di partire con questo primo stralcio proprio per dedicare una particolare attenzione alla sicurezza stradale. Abbiamo individuato una serie di punti critici dove è assolutamente necessario ripassare le strisce bianche che segnalano lo stop e gli attraversamenti pedonali. In seguito completeremo l’intera segnaletica orizzontale, laddove è necessario procedere ad un rinnovamento a causa dell’usura”.