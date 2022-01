Superenalotto, vinti oltre 100mila euro a Ponte a Egola

Sono 108.349,23 euro per la precisione. Sono stati vinti al Superenalotto, da un sistema giocato a Cart Idea a Ponte a Egola di San Miniato. La piacevole sorpresa per i proprietari Silvia Gorini e Dario Pistolesi, che da poco hanno festeggiato i 15 anni di attività. è arrivata nell’estrazione di ieri 18 gennaio. Difficile, per il momento, sapere in quanti dovranno spartirsi la vincita, figurarsi sapere chi sono i vincitori.

Di una cifra che non ti cambierà la vita forse, ma di certo un bell’aiutino a stare più tranquilli e affrontare i rincari dei quali tanto si parla.

(notizia in aggiornamento)