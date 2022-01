Via Dante e via Provinciale Fiorentina a Fucecchio necessitano di un intervento strutturale sul piano stradale, sulla segnaletica orizzontale, e deve essere studiato il modo di ridurre le emissioni rumorose che disturbano chi abita ai lati delle due strade.

Pendolari e residenti sono infatti sugli scudi per le condizioni della grande arteria urbana (divisa in due solo dal nome) che dal semaforo all’incrocio della chiesa Santa Maria delle Vedute collega Fucecchio e Santa Croce sull’Arno non può più aspettare. A sentire gli interessati è necessario un intervento strutturale, perché da anni, dicono pendolari e residenti, questi due tratti stradali percorsi ogni giorno da migliaia di veicoli si trovano in pessime condizioni.

Il manto stradale in alcuni punti è sgretolato, è attraversato da profondi avvallamenti vecchi di anni dove al passaggio con l’auto si avvertono delle vibrazioni (figuriamoci con moto e ciclomotori) e anche nelle abitazioni ai lati vengono avvertite vibrazioni e rumori in particolare nelle ore notturne. Per non parlare della segnaletica orizzontale del tutto assente o quasi, e comunque, in particolare le strisce pedonali e le linee di mezzeria necessitano di “ripassata” con la vernice.

Chi la percorre ogni giorno è in seria difficoltà, chi ci abita è costantemente infastidito dal rumore dai veicoli che sobbalzano sull’asfalto. “Abbiamo letto (qui) – spiega un residente -, che è in corso un intervento di rinnovamento della segnaletica orizzontale, ci auguriamo che l’amministrazione comunale intervenga anche su questa strada e con un intervento deciso di sistemazione del piano viabile”.

Al riguardo, giova precisare che la tecnologia odierna permette interventi mirati all’asfaltatura delle strade ed al tempo stesso a ridurre il rumore proveniente da esse con un tipo di asfalto a bassa emissione che alcuni anni fa venne utilizzato anche per via Sanminiatese nell’interno della frazione San Pierino.

Dalla primavera dello scorso anno, ad esempio, Firenze è la città capo fila del progetto Life E-Via che prevede appunto l’asfaltatura delle strade urbane con il tipo di asfalto a bassa emissione che consente di ridurre l’inquinamento acustico. Il progetto è co finanziato dall’Unione Europea.