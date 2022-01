Telecamere agli ingressi di San Miniato da maggio, pronta a partire la Ztl

Dall’1 maggio al 30 settembre dal lunedì al sabato dalle 20 alle 5 e domenica e festivi dalle 14 alle 5. E, poi, dall’1 ottobre al 30 aprile il sabato dalle 20 alle 5 e domenica e festivi dalle 14 alle 5. Sono gli orari della Zona a traffico limitato a San Miniato mediante un sistema di controllo telematico nei principali punti di accesso.

Dopo la sperimentazione della Ztl estiva (qui), ora la giunta ha anche deliberato periodi e orari di attivazione, con l’obiettivo di agevolare i residenti ma alimentare quella movida piacevolmente (dai più) riscoperta. Se arriverà l’autorizzazione attesa, dal prossimo maggio potrebbe quindi essere attivata.

La zona a traffico limitato sarà compresa tra 5 punti di accesso: via IV novembre da piazza Grifoni, via Francesco Guicciardini da via San Carlo, via Augusto Conti da corso Giuseppe Garibaldi, corso Garibaldi da viale XXIV maggio, via Don Minzoni dall’intersezione con piazza San Francesco. Dai varchi, già collegati e pronti per essere accesi, non potranno entrare veicoli a motore, neppure motorini.