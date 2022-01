Tredici alloggi ad affitto concordato, c’è il bando

Per tutti i cittadini residenti negli undici comuni del Circondario Empolese Valdelsa, c’è la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione di 13 alloggi con affitti a canone concordato situati in via John Lennon 1 a Fucecchio, di proprietà della Società P&G Sgr Spa.

Si tratta di un bando aperto per il quale le domande possono essere presentate in qualsiasi momento per accedere agli alloggi di volta in volta disponibili.

Con le stesse modalità vengono raccolte anche le domande per la mobilità tra alloggi all’interno dell’immobile stesso, con conseguente adeguamento del canone di locazione al nuovo alloggio assegnato.

Per accedere agli alloggi occorre essere in possesso di determinati requisiti, generali e specifici, che possono essere consultati nell’avviso scaricabile dal sito www.comune.fucecchio.fi.it insieme al modello di domanda.

Per la presentazione delle domande e per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Casa del Comune di Fucecchio (lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-13) , tel. 0571 268501 – infosociale@comune.fucecchio.fi.it oppure allo Sportello Casa del proprio comune di residenza.