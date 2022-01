Una pattumiera a cielo aperto nel territorio di Castelfranco di Sotto. Dopo la discarica a margine della Francesca bis della quale abbiamo parlato lo scorso mercoledì 29 dicembre (questa) e non ancora rimossa, stavolta l’attenzione si sposta in via dei Tavi.

Sacchetti per la raccolta della plastica ed altri contenenti rifiuti domestici vengono abbandonati lungo la fossa a tal punto che si è formata una discarica che, se non rimossa potrebbe attirare ulteriori abbandoni da parte di chi non sembra volersi adeguare alle semplici regole di convivenza civile.