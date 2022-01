Castelfranco, tante iniziative per la giornata della memoria

La pandemia non ferma il percorso di educazione alla memoria e alla cittadinanza avviato già da anni nelle scuole dall’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto. I limiti che l’emergenza sanitaria impone, non impediscono di perpetuare il ricordo storico coinvolgendo la cittadinanza.

Anche quest’anno infatti sarà celebrato il giorno della memoria, ricorrenza internazionale istituita nel 2000, che ogni 27 gennaio serve a commemorare le vittime dell’Olocausto, nella data in cui ricorre dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. La finalità è quella di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Il Comune di Castelfranco di Sotto promuove quindi una serie di iniziative rivolte ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di I grado e primarie di Castelfranco, ma anche una mostra aperta a tutta la cittadinanza.

Oggi (26 gennaio) dalle 11 alle 12 sarà fatto un incontro online con l’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento) sezione Pisa dal titolo Testimonianze che coinvolgerà le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado del capoluogo e di Orentano.

I ragazzi incontrano Massimo Fornaciari vicepresidente della sezione Aned di Pisa. Un’occasione che serve a sensibilizzare gli studenti su tematiche di interesse storico e civile, formando la loro coscienza di cittadini di domani.

Il progetto vuole approfondire la conoscenza di pagine importanti della nostra storia contemporanea: le discriminazioni razziali, le persecuzioni etniche e politiche, le deportazioni nei campi di concentramento, la lotta per la liberazione dal nazi-fascismo. L’obiettivo è conservare la memoria della Shoah, educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di discriminazione e nuovo razzismo che si manifestano con intolleranza, esclusione, bullismo e violenza. La memoria della Shoah deve essere un allarme permanente su quanto è successo e potrebbe di nuovo accadere.

Mostra Sterminio in Europa

Alla biblioteca comunale di Castelfranco (saletta Mediateca) verrà allestita la mostra Sterminio in Europa: un’esposizione didattica in 40 pannelli preparata dall’Aned e periodicamente aggiornata e arricchita. La mostra tratta la deportazione italiana collocandola all’interno del quadro complessivo dell’avvento e dello sviluppo dei regimi nazi-fascisti: le condizioni che permisero la nascita del fascismo e del nazismo, la guerra e l’espansione del nazismo in Europa, la Resistenza e le deportazioni nei lager.

La mostra non è rivolta solo alle scuole, ma a tutta la cittadinanza. È ad accesso libero con possesso di green pass.

Filmografia e bibliografia

La Biblioteca Comunale ha predisposto una raccolta di libri e film sull’Olocausto. Una bacheca dedicata alla Memoria con una selezione particolare di pellicole adatte ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado e della Primaria (classi quinte).