“Ho altri programmi”, Valori verso l’ultimo Palio dei barchini da presidente di San Bartolomeo

Servirà presto un nuovo presidente per la contrada San Bartolomeo di Castelfranco di Sotto. Quello in programma il prossimo 29 maggio, infatti, sarà l’ultimo Palio dei barchini con le ruote alla guida dei rossoblù per la presidente Silvia Valori, intenzionata a non ricandidarsi per un ulteriore mandato alla guida della contrada.

“Ho altri programmi per il futuro”, dice Valori all’indomani della riunione organizzata martedì 25 gennaio nella sede di via Fratelli Rosselli. “Ci siamo riuniti perché il mio mandato, così come quello di tutti gli altri membri del consiglio – spiega Valori – era arrivato a scadenza già lo scorso anno in piena emergenza pandemia. Vista la situazione avevamo deciso di aspettare, ma arrivati a questo punto era necessario ritrovarci per decidere cosa fare”.

Alla fine, vista la vicinanza temporale con la prossima edizione del Palio del barchini, i membri del direttivo rossoblù hanno deciso all’unanimità di prorogare tutte le cariche fino all’estate, convocando nuove elezioni per i giorni 22 e 23 giugno, quando tutti i contradaioli potranno votare per il rinnovo del consiglio.

“La distanza con il Palio è troppo ravvicinata – riprende Valori –. Chi fosse chiamato a subentrare non avrebbe il tempo di prendere in mano tutte le cose da fare e di capire come funziona l’organizzazione di certe iniziative, specialmente alla luce delle nuove normative anti Covid”.

Da qui la decisione di aspettare, anche per dare tempo ai contradaioli rossoblù di organizzarsi per la successione a Valori, assolutamente ferma nella decisione di mollare la carica di presidente. “Ho altri programmi per il prossimo futuro e ho bisogno di riprendermi un po’ del mio tempo – conclude – anche perché l’incarico da presidente ti assorbe tutto il tempo libero. Spero ovviamente di poter lasciare dopo aver portato in contrada il cencio e aver organizzato la cena della vittoria 2022”.