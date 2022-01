Negli uffici pubblici solo con green pass da martedì. Le eccezioni della Polizia

A partire da martedì 1 febbraio 2022, per accedere agli uffici pubblici sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde covid 19, il green pass base, in formato digitale o cartaceo. I bambini sotto 12 anni sono esenti dall’obbligo del green pass. Le nuove norme resteranno in vigore fino al 31 marzo e il personale incaricato dai comuni effettuerà i controlli tramite la app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute. Resta obbligatorio l’uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età, la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Sono uffici pubblici anche quelli della Questura di Pisa e dei commissariati di pubblica sicurezza di Pontedera e di Volterra. Nei quali però, vigono alcune deroghe per continuare a garantire la sicurezza. Al settore di polizia giudiziaria, per esempio, sarà consentito l’accesso agli uffici anche a coloro che sono sprovvisti di green pass base come persone arrestate o sottoposte ad altre misure restrittive o limitative della libertà personale, persone che devono sporgere denuncia o querela, persone che vengono convocate per indagini o notifiche.

Sarà inoltre consentito l’accesso agli uffici della polizia di Stato anche a chi è sprovvisto di green pass base per la presentazione esposti o richieste di ammonimento, istruttorie relative alla bonaria composizione dei privati dissidi, alla irrogazione di misure di prevenzione, alle informazioni di polizia.

Per le pratiche, invece, riguardanti le autorizzazioni di Polizia come passaporti, porto di armi, guardie particolari giurate, licenze di polizia, i cittadini interessati dovranno essere in possesso di green pass base. Ma il passaporto può essere richiesto on line, collegandosi al sito passaportonline.poliziadistato.it e anche la consegna a domicilio con contrassegno, senza recarsi fisicamente in Questura o nei Commissariati.

Per i cittadini stranieri, soggetti a procedure di espulsione o respingimento, a vario titolo, non è necessario il possesso del green pass. I cittadini che richiedono la “protezione internazionale” dovranno di norma essere muniti di green pass base, fatte salve quelle situazioni in cui oggettivamente il richiedente asilo è impossibilitato ad ottenerlo. E’ necessario il possesso del green pass base anche per la presentazione allo sportello, laddove richiesto dalla norma, di tutte le pratiche amministrative inerenti i titoli di soggiorno.