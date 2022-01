Polizia municipale, la denuncia del Siulp: “Nell’Empolese Valdelsa risolvere la carenza di personale”

Solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della polizia municipale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa. Il messaggio arriva dal Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, a sostegno del delicato periodo dovuto alla carenza di personale.

“Un agente di polizia locale non si occupa solo di contravvenzioni al codice della strada, ma ha competenze ad ampio raggio – sottolinea il segretario empolese del Siulp Amedeo Maffettone – non trascurando la preziosa collaborazione con le forze di polizia nella gestione

dell’ordine pubblico, e del controllo del territorio, in un sistema sempre più articolato con l’introduzione del nuovo numero di emergenza unico (Nue 112). Auspicando che le amministrazioni interessate e i sindacati di categoria possano in breve tempo raggiungere una sollecita e soddisfacente soluzione alle annose questioni che si protraggono da ormai molto tempo. I diritti e la dignità dei lavoratori delle forze dell’ordine in genere non possono essere sacrificati in nome di leggi di bilancio. Inoltre non sarebbe utopistico equiparare i diritti della polizia locale a quelli delle forze dell’ordine, considerato che i doveri sono gli stessi”.