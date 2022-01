Sold out anche questo sabato pomeriggio 29 gennaio nella Buca del Palio a Fucecchio. Anche stavolta per gli allenamenti sono stati 9 i cavalli che si sono presentati nella pista e il numero non può certo essere superiore considerato le ore di luce a disposizione in questa stagione e che gli allenamenti vengono effettuati singolarmente per motivi di sicurezza in attesa del cambio di stagione, quando si potrà disporre di uno spicchio di luce in più.

Come sempre l’anello sabbioso si presentata in condizioni ottimali. E’ stato il fantino di casa Adrian Topalli ad aprire il pomeriggio di prove con sei cavalli di stanza nella sua scuderia: Benito aa, Aju Su Nanni, Red Riu, Artista De Campeda, Sultano Da Clodia e Spartaco da Clodia apparso in gran forma dopo la non bella performance al recente palio cittadino.

Dopo è stata lo volta del fantino Mirco di Paola, sceso in buca con Zio Fabry e Vajana de Campeda anch’essi di stanza in una scuderia fucecchiese.

A chiudere il pomeriggio l’altro fantino di casa, il giovane e promettente Vincenzo Turco, un ragazzo ispirato da tanta passione e grosse potenzialità titolare di una scuderia a Fucecchio dove allena ben cinque cavalli. Turco è sceso in buca con Baldo Boy un giovane mezzo sangue di proprietari fucecchiesi che ha galoppato per alcuni giri.

Tutto sommato anche per questo sabato possiamo dire che la pista ha fatto la sua parte, è ciò sta a voler significare che l’idea dell’amministrazione comunale, del presidente del Cda Niccolò Cannella, condivisa con i capitani delle Contrade, si è rivelata vincente.

Le sei scuderie e i tre fantini fucecchiesi per allenamenti specifici non dovranno recarsi a San Rossore o al galoppatoio di Pian delle Fornaci come avveniva fino a poco tempo fa, ma potranno farlo ogni sabato comodamente nella loro città facendo diventare di conseguenza l’ampia zona a verde attrezzata che è la Buca del Palio, ancor da completare sotto questo aspetto, anche un luogo di ritrovo e socializzazione per i tanti appassionati fucecchiesi. La pista per gli allenamenti propedeutici alla partecipazione alla più importante è comunque riservata anche agli addetti ai lavori non fucecchiesi.