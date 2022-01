“Saremo sempre molto attenti a tutti i servizi che riguardano il territorio”

“Dopo varie interlocuzioni con i vertici della Ausl prendiamo atto positivamente della notizia della riapertura (questa). Saremo sempre molto attenti a tutti i servizi che riguardano il nostro territorio. In questi giorni ho sottolineato la forte preoccupazione per la mancanza di medici (qui). La pandemia ci ha confermato l’importanza della medicina a livello territoriale. E su questo saremo sempre impegnati”.

Così il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti poco dopo la notizia della riapertura per due mattine a settimana dell’ufficio Ausili e protesi di Castelfranco di Sotto.

I sindaci del comprensorio del Cuoio avevano manifestato una netta contrarietà rispetto alla chiusura dell’ufficio. Oltre a Toti, Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Giulia Deidda sindaco di Santa Croce sull’Arno e Giovanni Capecchi di Monopoli Valdarno avevano scritto una lettera al direttore della Azienda Usl Toscana Centro Paolo Marchese Morello, al presidente della Società della Salute Alessio Spinelli e al direttore della Sds Franco Doni per chiederne l’immediata riapertura.

“Abbiamo espresso fin da subito la nostra netta contrarietà a tale tipo di scelta – spiegano i sindaci -. La grave conseguenza di questa chiusura era un forte disagio per le persone dei nostri comuni e del nostro territorio visto che, senza un presidio locale per l’utenza che necessità di questo ufficio, occorre recarsi ad Empoli per svolgere le pratiche di un servizio così delicato ed importante”.

Nella lettera, inviata il 10 gennaio, è stata chiesta l'immediata riapertura dello sportello di viale 2 giugno a Castelfranco, "auspicando che la scelta fosse dettata da esigenze assolutamente temporanee e superabili nel periodo più breve. Dopo una prima risposta da parte dell'Azienda Usl Toscana Centro era stato precisato che la chiusura dell'ufficio avveniva in conseguenza del fatto che il personale ad esso preposto si è dovuto assentare dall'ufficio senza preavviso e non era possibile procedere con la sostituzione".