Scuola, Ancora Italia: “In quarantena solo i malati. Il resto torni tra i banchi”

“Sono settimane che assistiamo a questo teatrino delle quarantene scolastiche, con regole diverse tra ciclo e ciclo e spesso interpretate in maniera differente dai singoli dirigenti scolastici. Un caos indegno, di cui stanno pagando il prezzo più alto proprio i bambini ed i ragazzi con le loro rispettive famiglie, costrette a fare i salti mortali tra lavoro, necessità di accudimento domestico, Dad e le incombenze della vita quotidiana. E’ ora di dire basta: chi è sano stia a scuola, chi è malato vada in isolamento, e si torni finalmente alla normalità”.

E’ quanto dichiara Massimo Orlandini, segretario Ancora Italia Firenze.

“Sappiamo oramai per certo che il green pass non serve assolutamente per arginare la diffusione del virus. Ed è altrettanto lecito dire che questo vaccino non funziona come ci era stato detto. Inoltre, come pubblicato dal Cdc di Atlanta a settembre scorso, il tampone positivo è falso nel 90% dei casi. Alla luce di queste considerazioni – conclude – la strategia utile, risolutiva e di sollievo per le famiglie è di concentrarci solo sui sintomatici, che siano seguiti dei propri medici curanti, e riammessi a scuola a fine malattia. Per tutti gli altri si torni alla normalità senza indugio. Il Paese ha già pagato un prezzo altissimo a questa strategia fallimentare che ha provocato solo danni all’economia, alla società e alla salute stessa dei ragazzi, in primis psichica”.