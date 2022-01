Taglio alberi, cantieri a Poggio Adorno

Il cantiere per il taglio e la rimozione delle piante del comune di Fucecchio si sposta sulla strada provinciale 61 di Poggio Adorno.

Per il tempo necessario ai lavori e solo nei tratti di cantiere, è stato previsto il senso unico alternato con chiusura per brevi periodi in orario di lavoro. Le modifiche saranno segnalate da un operatore o da apposita segnaletica.

Il cantiere sarà attivo dalle 8 alle 18 fino al 5 febbraio prossimo.