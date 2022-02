Sono iniziati oggi 1 febbraio i lavori per la messa in sicurezza dell’edifico diroccato che era franato sul lato opposto a quello della strada statale ma che aveva reso necessaria la chiusura della Tosco romagnola perché l’intero edificio è stato considerato pericoloso dai vigili del fuoco. Ancora in corso anche il ripristino di un cavo dell’alta tensione che era venuto giù nel crollo di venerdì 28 gennaio a Montopoli Valdarno (questo).

La Tosco romagnola potrebbe essere riaperta al traffico sabato, terminati i lavori per i quali il Comune ha previsto 5 giorni, scattati da ieri 31 gennaio, quando il sindaco ha firmato un’ordinanza.

“Per chiedere – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – ai proprietari dell’immobile di provvedere entro 5 giorni al ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato oppure alla sua demolizione. Nell’ordinanza si ribadisce la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada Tosco Romagnola interessato dalla delimitazione dell’area di sicurezza, così come chiesto dal dipartimento dei vigili del fuoco di Pisa, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni idonee alla sua riapertura. Siamo consapevoli dei disagi che si stanno registrando in questi giorni, ma il rispetto delle condizioni di sicurezza è un aspetto prioritario”.

Per chi viene da San Romano, è possibile raggiungere i negozi fra la transenna e l’intersezione con via Fornoli anche passando dalla strada che costeggia il parcheggio Conad, attraverso via Rodari, via Calvino e via Belvedere.