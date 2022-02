Montopoli Valdarno, in servizio da oggi il nuovo medico di famiglia

Da oggi 1 febbraio, prende servizio a Montopoli Valdarno la dottoressa Sara Gelo Signorino. “Sono sinceramente dispiaciuto – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – per i momenti di incertezza in cui si sono trovati molti nostri concittadini in questi ultimi mesi. Come amministrazione ci siamo attivati prontamente presso la sedi competenti dell’Ausl e della Regione. Mi auguro che con questo passaggio tutto si risolva e che venga garantita la nostra sanità territoriale, fondamentale strumento per tutelare la salute di tutti noi.

Alla luce dei disservizi che si sono verificati per molti dei nostri concittadini e che mi sono stati segnalati, ho provveduto personalmente a scrivere ai soggetti competenti dell’ASL e della Regione Toscana chiedendo che venga posto rimedio e invitandoli anche a un incontro per un confronto”.

Per scegliere il nuovo medico si può utilizzare l’Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone al link: http://servizi.toscana.it/?tema=salute, a cui si accede alla funzionalità di scelta del nuovo medico tramite tessera sanitaria attiva oppure con il sistema di identità digitale SPID.

Altrimenti, tramite l’App SmartSST della Regione Toscana, disponibile e scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet. In alternativa, i cittadini possono recarsi ai Totem PuntoSI, disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata a Castelfranco di Sotto – centro amministrativo operativo, viale 2 giugno 37 (piano terra) oppure fissare un appuntamento per effettuare la scelta del nuovo medico telefonando al numero unico aziendale 055545454 (tasto 2) o nelle farmacie o gli sportelli Cup territoriali.

Il numero unico aziendale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 18,30, il sabato e i prefestivi dalle 7,45 alle 12,30.