Autisti in quarantena, continuano i disagi per gli autobus

Anche per la giornata di domani (3 febbraio) causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 423 conducenti un po’ in tutta la Toscana. Grazie al lavoro straordinario degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, sono sempre meno le province che continuano ad avere alcune criticità nei servizi: si tratta di Firenze, Prato e Pisa e, in minima parte a Siena e Grosseto.

Il servizio urbano resta regolare per la provincia di Lucca.

Nel Dipartimento Nord, 128 autisti saranno assenti causa malattie, infortuni, covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 20, 32 a Lucca, 34 a Pisa e 42 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 211 gli autisti assenti: 145 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 31 a Pistoia e 35 tra Prato ed Empoli.

Sono garantite tutte le corse scolastiche: verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda: Il programma è quello comunicato alle istituzioni nel “Recovery plan” dopo l’emergere dell’emergenza Covid (quarta ondata): si stima di mantenere l’80% del servizio programmato, con un orario consultabile anche dal sito (per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”), garantendo così orari simili a quelli di un prefestivo: gli autisti che si potrà recuperare saranno usati per rafforzare gli orari dei pendolari, scolastici e eventuali “riserve” per problemi specifici, segnalati in tempo reale dalla sala radio.

Pisa

Rimodulato il servizio per garantire le corse con funzionalità scolastica. Linea urbana: soppresse alcune corse de:

Lam Rossa; Lam Verde; Linea 2;mLinea 5; Linea 13; Linea 16; Linea 21 Notturna.