Lotta al covid in tutte le lingue, l’Infanzia di Castelfranco di Sotto fa rete per salvare la frequenza

E’ piovuto sugli arcobaleni e le scritte “Andrà tutto bene” sono ormai sbiadite. Ma per i bambini delle scuole dell’infanzia di Castelfranco di Sotto, Orentano e Villa Campanile un raggio di sole c’è: per il loro bene, scuola e famiglie sono riusciti a tessere una rete capace di unire lingue e culture, per proteggere più a lungo possibile la frequenza e creare qualche buona abitudine utile anche in tempi covid free.

Alla scuola dell’infanzia, i bambini non portano la mascherina e anche mantenere il distanziamento può essere un’impresa. Il metodo di prevenzione più sicuro al contagio da coronavirus quindi è non portare il covid in classe. Con Decreti e normative che si rincorrono, è più facile concentrarsi sui punti fermi: non si va a scuola con la febbre o con altri sintomi influenzali, si contatta il pediatra in caso di malessere, si collabora con la scuola, per esempio.

In questo tempo di “tutti contro tutti” e per tutti difficile, anche questo non è poi così scontato. Non lo è in un contesto multiculturale e multi linguistico come è quello dell’istituto comprensivo Da Vinci di Castelfranco. La scuola, però, ha scoperto di non essere sola. Lo ha scoperto in un momento non facile, ma che si è risolto come solo poche volte le crisi sanno fare: i genitori si sono offerti di fare da interpreti linguistici e culturali delle regole capaci di garantire le condizioni di sicurezza in base alle misure e normative in vigore in questo momento.

Perché tutte le difficoltà di questo periodo, a volte si inseriscono in famiglie in cui l’italiano non è la prima lingua. “In un incontro on line con tutti i genitori dei plessi dell’Infanzia – racconta il dirigente Sandro Sodini – è emersa questa necessità di chiarezza. Abbiamo raccolto il disagio manifestato da alcuni genitori e alcuni di loro si sono offerti di fare delle traduzioni”. Una mano alzata timidamente ne ha poi stretta un’altra e un’altra ancora, dimostrando come “diverso” possa diventare ricchezza.

“Così – racconta il preside – i genitori delle varie componenti linguistiche e culturali e le insegnanti hanno prodotto una mini guida, con le misure minime ed essenziali in ciascuna delle lingue di origine delle famiglie dei nostri bambini. Una copia sarà data a ciascun bambino da portare a casa e altre saranno plastificate e appese fuori dagli edifici scolastici”.

Poche norme, ma spiegate in albanese, russo, wolof (la lingua parlata in Senegal) e in tutte le altre, così da essere chiare e andare tutti nella stessa direzione. Che è quella di arginare il contagio, frequentare la scuola con serenità e tornare il prima possibile ad abbracciarsi. Con una convinzione facile alla base del progetto, che somiglia alla teoria della “mano invisibile” di Adam Smith: la ricerca egoistica del proprio interesse è favorevole non soltanto a se stessi, ma anche all’interesse dell’intera società.

“E’ stata una bellissima assunzione di responsabilità, perché se tutti capiamo le regole e ci sentiamo responsabili anche per gli altri bambini, alla fine è più facile frequentare serenamente e i giorni in classe saranno di più”. Non è facile fare il genitore che lavora al tempo del covid. Ma neppure essere la Scuola. E quello che possiamo insegnare ai bambini, è a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri senza toccarli, combattere restando in casa ed essere solidali anche da isolati per poter stare insieme.

Mamma Brunilda e babbo Mustafa, questa responsabilità se la sono sentita sulle spalle per primi e hanno cercato di spiegare agli altri che la scuola è un aiuto anche nella gestione familiare ma non può essere lasciata sola e altri genitori li hanno seguiti. Tra i problemi principali per le famiglie, è ovvio, c’è il fatto che se i genitori lavorano, tenere i figli a casa non è facile. Specie per le famiglie straniere, che non possono contare sulla rete familiare che hanno la maggior parte di quelle italiane. Preservare la frequenza, così, diventa atto egoistico, che passa per il gesto altruistico di spiegare le regole ai più. Con un dato sperimentato: se a spiegarci qualcosa è un connazionale, la percezione che abbiamo è diversa. Dire che è solo per la lingua sarebbe riduttivo. Perché c’è un modo e un mondo dietro alla scelta delle parole, alla accezioni, alle espressioni che non si impara dai libri.

“La prima difficoltà è proprio la comunicazione molto spesso. Poi c’è la velocità con cui cambiano le norme che certo non aiuta. A volte ci rende sbrigativi e l’intenzione con cui il messaggio parte non è la stessa percepita da chi riceve”. In questi tempi di comunicazioni veloci e in forma scritta capita di non capirsi anche se si condividono lingua e contesto, come spesso succede per esempio sui social. Figuriamoci quando questo background condiviso manca.

A volte è come se ci fosse un muro. Che crolla facendo rete. “Questi genitori si sono offerti gratuitamente, ci hanno regalato un po’ del loro tempo, hanno compreso che la scuola serve il territorio e quando hanno capito che c’era un bisogno, se ne sono fatti interpreti, nella convinzione che aiutare la scuola è aiutare anche se stessi, la propria famiglia e i propri figli”. E offrendo un bell’insegnamento a tutti: aprirsi agli altri è possibile anche quando le regole ti impongono di (rin)chiuderti.