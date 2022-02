Un eco compattatore per le bottiglie di Pontedera

Il Comune di Pontedera ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro da parte del ministero della transizione ecologica per l’installazione di un dispositivo “mangiaplastica” che sarà collocato, nei prossimi mesi, nel parcheggio di un centro commerciale, fruibile da tutti i cittadini e a servizio del territorio.

L’eco compattatore offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet (quelle comunemente usate in commercio) in maniera differenziata, andando a sommarsi alla raccolta domiciliare effettuata porta a porta per tutti i tipi di imballaggi in plastica. L’eco compattatore ridurrà i volumi dei rifiuti del 90 per cento e avrà una capacità di accumulo di 720 litri. Lo svuotamento avverrà settimanalmente, da parte del gestore locale Geofor.