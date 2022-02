Fucecchio, prosegue l’intervento di potatura dei platani. Modifiche alla viabilità

Prosegue come da cronoprogramma l’importante intervento di potatura dei platani nel Comune di Fucecchio. Dopo i lavori realizzati su viale Gramsci e su una prima parte di via Samminiatese, adesso l’intervento riprenderà nella frazione di San Pierino.

Per permettere la realizzazione dei lavori, a partire da lunedì (7 febbraio) nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, saranno istituiti i divieti di circolazione e sosta sull’intera via Samminiatese, a partire dall’intersezione con viale Gramsci – viale Fratelli Rosselli fino a via delle Mimose.

Il divieto non riguarderà i residenti, che dovranno comunque monitorare le aree di volta in volta delimitate dall’apposita segnaletica in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Pertanto durante l’intervento, il cui termine è previsto per il 18 febbraio, l’accesso al centro abitato di San Pierino sarà consentito da via delle Mimose procedendo su via Spadolini.