Bulloni Gonfiati è ora di dire basta, i ragazzi di Fucecchio riflettono sul bullismo

Nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, lunedì 7 febbraio, il Comune di Fucecchio, le scuole e il Centro Giovani Sottosopra hanno deciso di dare spazio ad attività e momenti di riflessione su un tema che è di troppa attualità tra giovani e giovanissimi.

Così, per l’intera giornata, i social del Comune di Fucecchio saranno dedicate ai lavori e alle riflessioni degli studenti realizzati attraverso le attività previste nelle scuole, che verranno pubblicati con lo slogan “è ora di dire basta“. Uno spazio particolare sarà riservato al gioco di ruolo realizzato nelle classi dei vari indirizzi dell’istituto superiore Arturo Checchi, che ha voluto affrontare in una veste insolita ma molto efficace il tema del bullismo e del cyberbullismo.

Infine, sempre lunedì, a partire dalle 17, al Centro Giovani Sottosopra si terrà “Bulloni Gonfiati”, laboratorio e speaker’s corner sul bullismo. Si tratterà di un un momento in cui, attraverso il gioco, i ragazzi potranno riflettere sulle proprie emozioni e sul rapporto con gli altri. Le attività previste aiuteranno i partecipanti a capire come i comportamenti individuali si intreccino con quelli dei compagni e possano essere rappresentare lo stimolo per una riflessione sul bullismo che parta direttamente dai ragazzi. Un’attività pensata per stimolare il pensiero critico e la capacità di argomentare e comunicare oralmente permettendo al tempo stesso di riflettere su posizioni discordanti.