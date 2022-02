Lecci al posto dei pioppi al parco di piazza della Libertà a Fucecchio

Cambia aspetto il piccolo parco urbano di piazza della Libertà a Fucecchio.

L’amministrazione comunale in questi giorni ha inserito un filare di dieci piccoli lecci ai margini dell’area a verde, sul lato di via Di Vittorio. Queste piante, tipiche del paesaggio toscano, sono andate a sostituire i grandi pioppi rimossi il mese scorso. Si trattava di alberi di grandi dimensioni, alcuni alti oltre venti metri, che non garantivano più condizioni ottimali di stabilità, mettendo a rischio le abitazioni vicine e l’incolumità dei residenti. Oltretutto molti cittadini della zona avevano spesso contattato il Comune per lamentarsi dei danni causati dai pappi, quei batuffoli bianchi che i pioppi rilasciano nella stagione primaverile e che invadevano le abitazioni adiacenti il parco con problemi anche per le persone allergiche a questo tipo di sostanze.

I lecci sono invece piante che meglio si inseriscono nel panorama urbano e che una volta cresciuti garantiranno anche una notevole ombra lungo la strada e nel parco.

“Abbiamo inserito queste nuove piante – ha detto il sindaco Alessio Spinelli – con l’obiettivo di preservare la quantità di verde presente nella zona e allo stesso tempo risolvendo un problema che assillava i residenti della zona. E’ un intervento al quale teniamo particolarmente perché il parco di Piazza della Libertà è un bel polmone verde all’interno di una zona residenziale molto utilizzato da famiglie e da giovani grazie anche alla presenza di una piccola area giochi e di un campo da calcio. Anzi presto vorremmo anche rimettere delle nuove reti alle porte per la soddisfazione dei tanti bambini e ragazzi che giocano a pallone in questo spazio molto bello”.