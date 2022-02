Segnali positivi importanti arrivano dal complesso sportivo della ex palestra Blu in via Padre Vincenzo Checchi a Fucecchio che pare avviata verso un nuovo un futuro. La lunga agonia pare terminata, la proprietà ha presentato un progetto per ridar vita alla struttura e quindi la storica palestra potrebbe a breve rialzare la saracinesca e tornare ad ospitare chi vuole praticare sport o fare semplicemente ginnastica.

L’impianto sportivo – quando era a regime – ospitava infatti macchine e attrezzi per allenarsi, una piscina, due campi da calcetto esterni, oltre ad uffici, un bar ed alcune attività di servizi alla persona all’interno ed era frequentata da un variegato range di utenti non solo fucecchiesi ma provenienti un po’ dappertutto.

Il complesso sportivo però si è spento all’improvviso alcuni anni fa per tutta una serie di vicissitudini finendo addirittura in un procedimento fallimentare. Nel luglio di due anni fa la svolta, con l’acquisto all’asta al terzo tentativo di vendita per la cifra di 435mila euro.

Oggi quell’area sportiva privata, ex fiore all’occhiello della città, vede la luce in fondo al tunnell, e lo stato di abbandono che l’ha contraddistinta negli ultimi anni trasformandola in una location di partite a calcetto non autorizzate, potrebbe diventare a breve un lontano ricordo.

Per quel complesso sportivo dalle indubbie potenzialità, è stata infatti presentata al Comune di Fucecchio, lo scorso mese, una pratica edilizia riguardante l’ampliamento dello spazio agonistico interno dell’edificio adibito a palestra che la dice lunga sulle intenzioni della nuova proprietà.

A chi transita in via Padre Checchi non può non passare passa inosservato che è già in atto la pulizia e sistemazione dell’area esterna al fabbricato e la presenza di tre contenitori ad uso industriale pronti per il trasporto del materiale non più utilizzabile. Tutti segnali che lascia intendere che a breve l’ ex palestra Blu e tutta l’area sportiva che la circonda possano tornare ad essere utilizzate chissà, forse già in estate.