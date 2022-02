Ortopedia protesica di Fucecchio, c’è un nuovo direttore

C’è un nuovo direttore all’Ortopedia protesica dell’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. Simone Nicoletti, medico specialista in ortopedia e traumatologia, si occupa principalmente di chirurgia protesica della spalla, dell’anca, di chirurgia robotica e computer assistita, di patologie della spalla e del gomito.

Dopo una laurea in medicina e chirurgia all’università di Roma Tor Vergata, si è specializzato alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in cui sviluppa esperienze in ortopedia generale e in ortopedia e traumatologia pediatrica e in chirurgia del ginocchio. L’ultimo anno della scuola di specializzazione ha frequentato l’unità di chirurgia della spalla e del gomito della Mayo Clinic (Rochester,MN, US) uno dei più blasonati ospedali Stetunitensi e dell’unità di chirurgia del gomito dell’ospedale Northern General Hostpital di Sheffild, Gran Bretagna, dove impara tecniche di chirurgia protesica ed artroscopica del gomito.

Dopo la specializzazione ha proseguito il suo training con due percorsi di Fellowship in Gran Bretagna. Consegue un posto come Fellow in chirurgia della Spalla e del Gomito all’ospedale universitario di Sheffield, dove ha maturato esperienza in chirurgia aperta e artroscopia del gomito e della spalla soprattutto su artroprotesi. Ne consegue una seconda al centro di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore dell’Ospedale di Wrightington, noto per esser stato fondato da Sir John Charnley, in cui matura tecniche innovative in chirurgia artroscopia, protesica e ricostruttiva dell’arto superiore.

Nel novembre 2018 ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione e coordinamento del percorso diagnostico terapeutico Chirurgia Arto Superiore Toscana Centro, polo chirurgico che tratta tutte le patologie della spalla e del gomito, nato all’interno del Dipartimento di specialistiche chirurgiche, guidato da Stefano Michelagnoli e dell’area ortopedia e traumatologia diretta da Giovanni Benelli. Da gennaio 2010 a settembre 2020 ha lavorato all’unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Pistoia dove ha svolto attività clinica e scientifica. Dal settembre 2020 è stato direttore facente funzione della struttura organizzativa complessa Ortopedia Protesica di Fucecchio

Tra le novità introdotte in Ortopedia a Fucecchio c’è il Fast Track Enhanced Recovery After Surgery, il protocollo di Recupero Articolare Veloce che mira ad agevolare nei pazienti una buona mobilità e funzione dell’articolazione in sicurezza e in tempi rapidi. Il percorso si concentra sull’ottimizzazione di ogni fase dell’iter chirurgico e sviluppa la partecipazione diretta dei pazienti che diventano parte attiva della loro guarigione e del processo di recupero. La filosofia si concentra su fornire adeguata istruzione prima dell’intervento, insieme ad un ottimale anestesia, un’adeguata terapia anti dolorifica e una degenza brevissima. Ciò consente anche una riduzione delle complicanze post operatorie.

Nel 2021 è stata introdotta una nuova tecnologia robotica semi attiva di ultima generazione e sono stati eseguiti interventi di protesi totali e monocompartmentali di ginocchio, mediante l’uso di un innovativo robot chirurgico che supporta il medico in tutte le fasi: dalla pianificazione dell’intervento, alla preparazione del distretto anatomico, fino all’esecuzione dell’impianto. Per gli interventi di protesi di spalla, nei casi più complessi viene utilizzata una sofisticata tecnologia di navigazione che permette un ottimale posizionamento della protesi. Grazie a questo importante investimento innovativo e la presenza di un’équipe medica composta da specialisti di alto profilo professionale, l’ospedale di Fucecchio è il primo in Azienda Ausl Toscana Centro ad essere dotato di una piattaforma robotica. A breve arriverà una seconda piattaforma robotica, utile negli interventi protesici di anca e ginocchio.

“Auspichiamo – sottolinea il dottor Nicoletti – di migliorare ulteriormente la pratica clinica mediante l’uso di strumentazione tecnologicamente avanzata con l’obiettivo di eseguire nell’arco del 2022 oltre 1000 interventi, la media attuale è di circa 25 a settimana e 100 al mese. Il secondo obiettivo è la formazione dei medici specializzandi, presenti in struttura, attraverso l’organizzazione settimanale di meeting, riunioni didattiche, Journal Club e di congressi scientifici per sviluppare nuove conoscenze e per permettere un aggiornamento continuo dei medici. Infine incrementare l’attività di ricerca, che ha permesso di sviluppare alcuni progetti scientifici presentati nei più importanti congressi europei di settore”.

L’ospedale di Fucecchio è un Focus Hospital dedicato all’ortopedia, dotato complessivamente di 30 posti letto per l’attività di ricovero. Al momento gli interventi chirurgici sono temporaneamente sospesi per la riduzione del personale infermieristico impegnato in area Covid. Le urgenze vengono eseguite in service presso le strutture convenzionate con l’Azienda. La regolare attività sarà ripresa nel breve periodo.