A Fucecchio si riunisce il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Per la prima volta il Comune di Fucecchio, in collaborazione con l’istituto comprensivo Montanelli Petrarca e le ragazze e i ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera, darà vita al Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (Ccrr). Questo progetto nasce con l’obiettivo di dare voce alle giovani generazioni che avrebbero molto da condividere sulla loro quotidianità, ma che purtroppo non sempre hanno l’opportunità di farlo. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si inserisce in un percorso che ha come finalità, la possibilità di crescita, non solo per coloro che ne faranno parte, ma per intere generazioni perché lo scopo è proprio quello della condivisione del senso di appartenenza alla comunità.

Il gruppo #fucecchioélibera è composto da ragazze e ragazzi, molti di questi hanno partecipato al Viaggio della Memoria, organizzato da Aned e dai comuni, altri invece si sono avvicinati perché condividono gli ideali di libertà su cui si fonda. Saranno proprio questi giovani ad affiancare, sostenere e appoggiare l’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca nell’intero percorso.

Questa iniziativa è un grande viaggio che vuole far emergere le idee, i pensieri e le sensazioni dei più giovani per far sì che questi finalmente possano essere ascoltati in uno spazio dedicato completamente a loro. Il Ccrr è un’opportunità di crescita e di scambio per ragazzi e adulti. Per questi ultimi è importante imparare ad ascoltare i ragazzi, coinvolgerli e tenere conto delle loro proposte nelle decisioni. I giovani, invece, avranno la possibilità di confrontarsi liberamente con i loro coetanei e conosceranno il funzionamento dell’istituzione comunale e la funzione che esercita. Ieri mattina alla scuola media Montanelli Petrarca si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti del gruppo #fucecchioèlibera e gli studenti.

“Noi di #fucecchioélibera – spiegano i ragazzi del gruppo- siamo onorati di poterci prendere cura di questo progetto e di poter parlare da giovani ai giovani. Sappiamo quanto sia importante per i ragazzi sentirsi ascoltati e appoggiati. L’iniziativa prenderà vita proprio questo mese e si dividerà in due fasi: in un primo momento ci concentreremo sui passi fondamentali da analizzare per intraprendere al meglio questo lavoro attraverso i principi fondamentali. Poi i ragazzi potranno effettivamente confrontarsi con il consiglio comunale”.