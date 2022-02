Nuovo look per via Burello e via Ramoni, a Fucecchio strade chiuse per lavori fino al 16 febbraio

Via Burello e via Ramoni si rifanno il “trucco”, possibili disagi per i collegamenti tra Torre e Fucecchio. E’ in programma da domani (9 febbraio) fino al 16 febbraio l’asfaltatura di alcuni tratti di due importanti arterie della viabilità extraurbana che attraversano la frazione collinare e che la collegano, insieme a tutta l’area delle Cerbaie, al capoluogo e che necessitavano da tempo un intervento di manutenzione dell’asfalto lamentato più anche dagli abitanti del posto sui social web.

I tratti interessati dall’intervento sono due: il tratto di via Burello compreso tra l’incrocio con via della Querciola fino all’incrocio con la via Ramoni (lato Ponte a Cappiano) ed il tratto di quest’ultima compreso tra via Burello e via San Gregorio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza è stata disposta, a partire da domani mattina fino al giorno 16 febbraio, la chiusura nei tratti di volta in volta oggetto dell’intervento.

Dalle suddette prescrizioni sono esentati i veicoli delle forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso nei casi di necessità ed urgenza evidenziati dall’uso della sirena.