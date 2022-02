Fiori d’arancio per la vicesindaco

Si sono sposati un po’ in sordina, senza troppi clamori in un periodo non facile. Vivono già insieme a Pisa e dopo un bel pezzo di vita (10 anni) già passati insieme, oggi 9 febbraio ci si sono anche sposati, con una cerimonia intima in municipio. Sono diventati moglie e marito la vicesindaco di Montopoli Valdarno Linda Vanni (42 anni) e l’assessore alla cultura di Volterra Dario Danti (45).

L’impegno in politica e la militanza nel Partito Democratico è di certo tra le cose che li unisce. Anche se Danti è un insegnante di filosofia (al momento in aspettativa) e Vanni lavora alla Città del sole.

Nella quotidianità, la loro vita insieme non cambierà molto, ma in questo tempo di attese legate alla pandemia, decidere di sposarsi vuol dire non smettere di fare progetti. Tanti auguri, allora.