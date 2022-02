E’ scattata la luce verde per il rifacimento della pista di atletica dello stadio comunale Filippo Corsini a Fucecchio. Occorrono 350mila euro, per il reperimento dei quali il progetto verrà candidato per ottenere le risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto con l’acronimo Pnrr.

La giunta municipale, nella seduta dello scorso 7 febbraio, ha infatti approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità del rifacimento della pista di atletica del complesso sportivo in viale Buozzi per renderla più funzionale per gli allenamenti e le competizioni scolastiche e sportive.

Il progetto è stato redatto da personale tecnico interno all’ente per un costo stimato di 350mila euro complessivi. L’approvazione del progetto è un passaggio propedeutico per candidare l’intervento alle risorse economiche del Pnrr e potrà essere realizzato subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie e qualora ammesso a finanziamento, troverà apposita copertura finanziaria previo adeguamento degli atti di programmazione e di bilancio.

Il rifacimento della pista d’atletica leggera fucecchiese ha bisogno da tempo di un restyling in quanto consumata e danneggiata diffusamente tanto da rendere impossibile l’utilizzo per l’intera larghezza e lunghezza a causa delle diffuse lesioni al manto superficiale e per il danneggiamento di alcune parti accessorie. Al riguardo, il progetto di fattibilità approvato dalla giunta prevede la rimozione del manto sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane e la sua sostituzione con manto sintetico, elastico, drenante ed omologabile Fidal oltre a tutti gli interventi sulle aree a parti accessorie per garantire prestazioni all’altezza ed in particolare in sicurezza.

Per gli sportivi e appassionati di atletica leggera è arrivata l’occasione giusta per veder restituire all’impianto fucecchiese il decoro che merita perché anche di recente vi si sono svolte gare giovanili organizzate dall’Asd Atletica Fucecchio che conta tra le sue file oltre 150 ragazzi che si allenano nell’impianto e che, incrociando le dita, potranno allenarsi, auspichiamo a breve, in un impianto del tutto nuovo.

Al riguardo del progetto l’assessore allo sport Fabio Gargani ha precisato: “Il rifacimento della pista di atletica dello stadio era uno degli obiettivi che ci eravamo proposti ed abbiamo cercato negli anni le varie soluzioni, e pensiamo stavolta di averla trovata. L’impianto aveva bisogno di un ammodernamento per rendere più agevole, comodo e soprattutto sicuro, il luogo dove i nostri giovani atleti si allenano, dove vengono svolte le competizioni giovanili e dove spesso fanno tappa anche i ragazzi delle scuole. Praticare sport è salutare e fa bene, farlo nelle strutture idonee, negli ambienti idonei ed in sicurezza, fa ancora meglio”.