Operai al lavoro e strumenti all’opera in via San Michele: sono iniziati i lavori all’ufficio postale di Santa Maria a Monte. Dopo “appena” tre mesi, questa mattina 9 febbraio gli addetti della ditta in appalto a Poste Italiane hanno varcato la porta disastrata dell’ufficio preso di mira dai ladri lo scorso novembre (qui la notizia).

Il primo vero passo per un ritorno alla normalità, dopo che le preoccupazioni e i dubbi dei residenti del capoluogo avevano giocoforza preso piede al posto del silenzio dell’azienda, che mai in questi mesi ha voluto comunicare una data certa per la riapertura, neppure alla sindaco. Preoccupazione che era andata crescendo in queste settimane almeno quanto i disagi e le file di fronte all’altro ufficio postale del comune, la piccola sede di Montecavoli, che di colpo si è ritrovata a dover servire tutto il comune, di circa 13mila abitanti. Frustrazione che nei giorni scorsi aveva trovato sfogo anche in una raccolta da oltre 500 firme per chiedere tempi certi di riapertura.

Foto 2 di 2



Data che continua a non esserci, anche se potrebbe cadere nelle prossime tre settimane. Il grosso dei lavori, infatti, si concluderà nel giro di pochi giorni, ma questo non significa che la riapertura avverrà istantaneamente, né che il Postamat tornerà subito ad occupare il luogo preso di mira dal colpo esplosivo. Con una comunicazione annunciata alcuni giorni fa alla sindaca Ilaria Parrella, le Poste hanno assicurato la volontà di riaprire entro la fine del mese. “L‘ultima risposta ufficiale di Poste – ha detto – risale al 23 dicembre 2021, quando ho ricevuto rassicurazioni per una sicura riapertura degli uffici entro i primi 2 mesi dell’anno 2022”. E a questo punto, non ci resta che attendere.