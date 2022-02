Istituto Cecchi, crescono del 14% le iscrizioni degli studenti

Crescono ancora gli studenti dell’Arturo Checchi. L’istituto di Fucecchio chiude la prima fase delle iscrizioni con un bell’aumento, sia rispetto alle classi in uscita quest’anno dalla quinta, sia a confronto con le iscrizioni dell’anno scorso.

“Ci aspettavamo un 10% meno di ingressi, anche a seguito dei dati che arrivano dalle scuole medie, invece le iscrizioni crescono del 14%”. C’è soddisfazione nelle parole della dirigente scolastica dell’Istituto Genny Pellitteri.

La scuola fucecchiese, con i suoi otto indirizzi fra i licei scientifici, il linguistico e lo sportivo, i tecnici a indirizzo economico e tecnologico per il sistema moda e i professionali fra indirizzo meccanico ed artigianale, quest’anno conta ben 202 nuovi ingressi, a fronte dei 175 del gennaio scorso. Una vera e propria città nella città che supera i 1100 studenti nel cuore del capoluogo e vede quest’anno un equa ripartizione delle preferenze delle matricole fra le varie classi.

“Nessun boom di un singolo indirizzo, ma una crescita uniforme di tutto l’istituto. Siamo molto soddisfatti – dice Pellitteri –. Numeri che ci permetteranno di far tornare anche la classe del liceo scientifico tradizionale, che lo scorso anno non era stata attivata. In generale i licei sono in ripresa me questo ci ripaga di un’offerta ben calibrata”.