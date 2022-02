Montopoli, la Casa del Popolo cerca persone per la gestione del bar

L’Arci Valdarno Inferiore a caccia di un gestore per la storica Casa del Popolo di Marti.

Il circolo Tom Benetollo, situato nel cuore del centro storico della frazione montopolese, in piazza Fantozzi, cerca persone per la gestione del bar interno, con tradizionale sistema di affidamento a terzi dell’attività di somministrazione ai soci. Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice corredata da: curriculum delle precedenti esperienze lavorative, in particolare nel settore bar e della ristorazione, attestazione del possesso dell’Haccp, requisito minimo per il settore.

I soggetti interessati dovranno essere già in possesso di partita Iva o dovranno essere disponibili all’apertura della stessa. Le domande dovranno essere inviate per posta ordinaria o presentate a mano al circolo entro il 31 marzo. Il consiglio si riserva di fare il colloquio con uno o più candidati, fra coloro che avranno partecipato al bando. Per maggiori informazioni rivolgersi al presidente del circolo Danilo Nacci al numero 3294140546 o all’indirizzo mail danilo.nacci@inwind.it.