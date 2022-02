Pontedera commemora il giorno del ricordo, deposte due corone di alloro

Pontedera ha commemorato il Giorno del Ricordo, che, ogni anno, il 10 febbraio, rinnova la memoria della tragedia delle foibe. Dopo il ritrovo delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni, in piazza Donna Paola Piaggio, sono state deposte due corone di alloro in via vittime dell’Olocausto e in via delle foibe nel Villaggio Piaggio.

Per l’amministrazione comunale presente l’assessore all’istruzione Francesco Mori, che, nel corso del suo intervento, ha sottolineato come “un paese maturo e coraggioso deve ritrovare, ancora nel mezzo di una pandemia che ha generato altre e diverse tragedie, una consapevolezza condivisa e le occasioni per commemorare e rendere omaggio alle vittime di quella persecuzione, con il nobile obiettivo di non dimenticare mai le spirali di dolore e sofferenza”.

Particolarmente importante la partecipazione di una nutrita rappresentanza di studenti del liceo XXV Aprile, con una riflessione sul senso della giornata di oggi affidata alle parole di un giovane. Presenti anche alcuni consiglieri comunali. Il parroco del Villaggio Piaggio, Don Angelo Cuter, ha chiuso la cerimonia con un breve intervento, la preghiera e la benedizione.